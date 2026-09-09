Chorale « Chœur d’aventure », Hôtel de Ville de Cachan, Cachan

Informations pratiques

Chorale « Chœur d’aventure » Samedi 19 septembre, 20h00 Hôtel de Ville de Cachan Val-de-Marne

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Une proposition artistique de Jean-Christophe Marti. Chants du travail extraits de la collection du fonds Poulaille, par une chorale mêlant chanteurs débutants et confirmés du Collectif Maison Raspail et d’Anis Gras – Le lieu de l’Autre.

Une seconde représentation a lieu dimanche 20 septembre à 16 h à Anis Gras – Le lieu de l’Autre, Arcueil.

Le dimanche 27 septembre à 17 h à la Maison raspail, la chorale engagée « L’Ut en chœur » chantera des chants de travail et des chants de lutte, nationaux et internationaux.

Hôtel de Ville de Cachan 8 rue Camille Desmoulins, 94230 Cachan Cachan 94230 Centre-Ville Val-de-Marne Île-de-France +331 49 69 69 69 https://www.ville-cachan.fr/ Le maire de la ville Léon Eyrolles décide la création d’un nouvel hôtel de ville indépendant à la suite de la scission de Cachan avec Arcueil en 1923. Les architectes René Chaussat, Jean-Baptiste Mathon et Joannès Chollet sont chargés du bâtiment. La mairie est inaugurée en 1935.

L’hôtel de ville est construit en béton armé et paré de briques jaunes. Il est articulé autour d’un beffroi.

Les façades et toitures de l’hôtel de ville, le square attenant et le sol de la parcelle, ainsi que plusieurs pièces (vestibule des pas perdus, le grand escalier, la salle des fêtes et des mariages et la salle du conseil) sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 11 mars 2002.

Chorale de chants de travailleur par le Collectif Maison Raspail et d’Anis Gras

© Anis Gras – Le Lieu de l’Autre