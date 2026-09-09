Vernissage des événements « Parlons travail avec Raspail et Poulaille », Maison Raspail, Cachan

Informations pratiques

Vernissage des événements « Parlons travail avec Raspail et Poulaille » Samedi 19 septembre, 18h30 Maison Raspail Val-de-Marne

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Autour des figures de François-Vincent Raspail (1794-1878) et d’Henry Poulaille (1896-1980), le Collectif Maison Raspail s’empare du thème du « travail », après avoir traité en 2024 de « l’engagement populaire » et en 2025 de la « médecine et santé ». Raspail, qui a habité dans la maison Raspail entre 1862 et 1878 et Poulaille, dont le fonds d’archives et de documentation y est accueilli depuis 2006, partagent tous deux un rapport intime et réflexif sur le travail. L’expérience de vie de ces autodidactes les a amenés à écrire sur les multiples dimensions du travail avec un regard empathique et engagé sur celles et ceux dont le labeur était pénible, précaire, dangereux. Eux-mêmes travailleurs infatigables, ne prenant jamais de vacances et actifs jusqu’à leur dernier souffle, ils relatent et questionnent dans leurs romans ou essais l’importance du travail à l’heure de l’industrialisation, de la naissance du salariat et des mutations des subordinations professionnelles, en soulignant notamment les difficultés des multiples activités occupées par les ouvriers. En élargissant le regard à d’autres écrivains prolétariens ou à d’autres hygiénistes, et en accordant une place à l’histoire locale et au travail des bénévoles, le Collectif propose des rencontres et des débats sur une question éminemment contemporaine.

Les dix jours d’événements qui s’articulent autour des Journées du patrimoine (18-20 septembre) conjuguent des espaces d’exposition, des lectures, des mises en situation scénarisées, des conférences, des visites, des projections, du théâtre, des chorales, des parcours urbains et des débats pour parler, avec Raspail et Poulaille, de notre relation au travail et des enjeux qui en découlent, tant dans le monde professionnel que dans les milieux bénévoles. Œuvrer pour bâtir un lieu culturel et convivial à la maison Raspail et y conserver l’esprit des lieux : le souffle inspirant de Raspail et Poulaille rend ce travail bénévole et collectif de préfiguration d’autant plus exaltant !

Maison Raspail 13 rue Gallieni 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France Situé dans le parc Raspail près de l’Hôtel de Ville, le « château Raspail », ou plus véritablement la Maison Raspail est un bâtiment historique sous-utilisé. Propriété de la Ville, la maison tire son nom de François-Vincent Raspail, qui y a habité de 1863 à 1878. L’ensemble (maison et jardin-parc) a été légué par son fils, Benjamin, au département de la Seine en 1899. Une partie est classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. RER B : station Arcueil-Cachan (descendre le boulevard Carnot). Bus lignes162, 184 et 187 : arrêt Mairie de Cachan (L’Orangerie à 20 mètres)

Vernissage de « Parlons travail avec Raspail et Poulaille »

Maximilien Luce, « Hommes aux travail » vers 1930 © fonds Poulaille, Cachan, dossier « Maximilien Luce », cote 339.