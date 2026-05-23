Beaussais-Vitré

Chorale concert A tire d’Elles

Temple de Vitré Beaussais-Vitré Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Chorale concert A tire d’Elles

Samedi 13 Juin

à 20h30

Temple de Vitré

Payant à partir de 10 ans

Chorale la Lambelle vous présente leur concert A tire d’Elles

Buvette et vente de gâteaux .

Temple de Vitré Beaussais-Vitré 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 26 26 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chorale concert A tire d’Elles

L’événement Chorale concert A tire d’Elles Beaussais-Vitré a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pays Mellois