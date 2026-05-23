Chorale concert A tire d’Elles Beaussais-Vitré
Chorale concert A tire d’Elles Beaussais-Vitré samedi 13 juin 2026.
Beaussais-Vitré
Chorale concert A tire d’Elles
Temple de Vitré Beaussais-Vitré Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Chorale concert A tire d’Elles
Samedi 13 Juin
à 20h30
Temple de Vitré
Payant à partir de 10 ans
Chorale la Lambelle vous présente leur concert A tire d’Elles
Buvette et vente de gâteaux .
Temple de Vitré Beaussais-Vitré 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 26 26 28
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English : Chorale concert A tire d’Elles
L’événement Chorale concert A tire d’Elles Beaussais-Vitré a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pays Mellois
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