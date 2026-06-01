Chorale d’amateur.ices Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer

Chorale d’amateur.ices

Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Voix d’Animateur·ices en Concert à La Plaine-sur-Mer

Plongez dans un moment musical chaleureux et participatif avec la Chorale d’amateur.ices d’Ana Igluka ! Entre chansons pop internationales, poésies sensibles et harmonies collectives, cette chorale pas comme les autres réunit des chanteur·ses passionné·es dans une ambiance conviviale et accessible à toutes et tous. Portée par l’esprit de partage et de rencontre du Collectif Spectacles en Retz, cette animation célèbre le plaisir de chanter ensemble et de faire vibrer les voix au cœur du territoire.

Au programme

Un voyage musical entre répertoires français et anglophones, des arrangements vocaux mêlant douceur et énergie, et une restitution vivante menée par des choristes amateur·ices accompagné·es avec bienveillance.

Infos pratiques

Public: tout public

Durée 35min

Entrée: gratuit sans réservation



Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Voix d?Animateur-ices in Concert at La Plaine-sur-Mer

L’événement Chorale d’amateur.ices La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic