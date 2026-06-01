Chorale d’amateur.ices Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer
Chorale d’amateur.ices Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer samedi 13 juin 2026.
La Plaine-sur-Mer
Chorale d’amateur.ices
Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Voix d’Animateur·ices en Concert à La Plaine-sur-Mer
Plongez dans un moment musical chaleureux et participatif avec la Chorale d’amateur.ices d’Ana Igluka ! Entre chansons pop internationales, poésies sensibles et harmonies collectives, cette chorale pas comme les autres réunit des chanteur·ses passionné·es dans une ambiance conviviale et accessible à toutes et tous. Portée par l’esprit de partage et de rencontre du Collectif Spectacles en Retz, cette animation célèbre le plaisir de chanter ensemble et de faire vibrer les voix au cœur du territoire.
Au programme
Un voyage musical entre répertoires français et anglophones, des arrangements vocaux mêlant douceur et énergie, et une restitution vivante menée par des choristes amateur·ices accompagné·es avec bienveillance.
Infos pratiques
Public: tout public
Durée 35min
Entrée: gratuit sans réservation
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Mediathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr
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English :
Voix d?Animateur-ices in Concert at La Plaine-sur-Mer
L’événement Chorale d’amateur.ices La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic
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