La Plaine-sur-Mer

Fan zone coupe du monde

Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Écran géant, animations et football rendez-vous au Jardin des Lakas !

À l’occasion de la Coupe du Monde, la commune de La Plaine-sur-Mer invite habitants et visiteurs à se retrouver au Jardin des Lakas pour vivre ensemble un grand moment de sport et de convivialité. Dans une ambiance festive et chaleureuse, la Fan Zone permettra à tous les passionnés de football de partager les émotions du match France Sénégal retransmis sur écran géant.

Au programme

Le public pourra profiter d’animations et d’un temps de rassemblement entre supporters avant le coup d’envoi. Petits et grands sont invités à venir vêtus des couleurs de leur équipe favorite pour encourager les joueurs dans une ambiance digne des plus grands stades. À 21h, place au spectacle avec la diffusion en direct du match France Sénégal sur écran géant.

Infos pratiques

restauration rapide et boisson sur place

tout public

gratuit

Venez vivre l’ambiance de la Coupe du Monde dans une atmosphère conviviale et festive au Jardin de la Ria à La Plaine-sur-Mer !

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Giant screen, entertainment and soccer: see you at Jardin des Lakas!

L’événement Fan zone coupe du monde La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic