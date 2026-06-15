Chorale Ephémère Place de l’église Salornay-sur-Guye

Salornay-sur-Guye

Chorale Ephémère

Place de l’église Eglise de Salornay-sur-Guye Salornay-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La chorale Éphémère est un ensemble de 35 chanteurs venus de toute la France, qui se retrouvent une semaine par an, sous la direction de leur cheffe de chœur, Marie Faure, pour chanter et préparer un programme de concert. Ils abordent un répertoire éclectique allant de la période baroque à la musique du 21ème siècle.

En 2026, la chorale Ephémère fête ses 15 ans et propose un programme qui invite à la méditation avec une exploration sonore et vibratoire. Il est constitué des pièces qui ont le plus marqué les chanteurs durant toutes ces années, avec des œuvres contemporaines de Arvo Pärt, Ola Gjeilo, Urmas Sisask, mais aussi des œuvres romantiques de Anton Bruckner, Johannes Brahms ou baroques avec des pièces de Claudio Monteverdi, Jan Dismas Zelenka et des chansons de la Renaissance de Clément Janequin et Claude Binchois.

La chorale Éphémère est portée par la Compagnie du Souffle, association vouée à la diffusion du chant lyrique et du chant choral notamment à travers le travail de Marie Faure. .

Place de l’église Eglise de Salornay-sur-Guye Salornay-sur-Guye 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 99 89 62 marie-faure@hotmail.fr

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English : Chorale Ephémère

L’événement Chorale Ephémère Salornay-sur-Guye a été mis à jour le 2026-06-15 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II