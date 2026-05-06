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Tournée lecture théâtre dans le Clunisois Salle des fêtes Salornay-sur-Guye

Tournée lecture théâtre dans le Clunisois Salle des fêtes Salornay-sur-Guye vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 43 Grande Rue

Ville : 71250 Salornay-sur-Guye

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Salornay-sur-Guye

Tournée lecture théâtre dans le Clunisois

Salle des fêtes 43 Grande Rue Salornay-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :
2026-07-03

L’une vient de 2040. L’autre vit en 2026. Comment vont-elles se comprendre ?

Découvrez une lecture performative d’une pièce de théâtre écrite par Jacques-Olivier Ensfelder, explorant le Clunisois en 2040.

La représentation sera précédée de la diffusion d’une bande sonore créée et enregistrée par les élèves du Lycée La Prat’s Première partie La Fête et Banquet des Portes d’Octobre 2040   .

Salle des fêtes 43 Grande Rue Salornay-sur-Guye 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 86 05 00 84  vincent.roumeas@enclunisois.fr

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English : Tournée lecture théâtre dans le Clunisois

L’événement Tournée lecture théâtre dans le Clunisois Salornay-sur-Guye a été mis à jour le 2026-05-06 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II