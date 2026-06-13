Trambly

Chorale Ephémère

Eglise de Trambly Trambly Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La chorale Éphémère est un ensemble de 35 chanteurs venus de toute la France, qui se retrouvent une semaine par an, sous la direction de leur cheffe de chœur, Marie Faure, pour chanter et préparer un programme de concert. Ils abordent un répertoire éclectique allant de la période baroque à la musique du 21ème siècle.

En 2026, la chorale Ephémère fête ses 15 ans et propose un programme qui invite à la méditation avec une exploration sonore et vibratoire. Il est constitué des pièces qui ont le plus marqué les chanteurs durant toutes ces années, avec des œuvres contemporaines de Arvo Pärt, Ola Gjeilo, Urmas Sisask, mais aussi des œuvres romantiques de Anton Bruckner, Johannes Brahms ou baroques avec des pièces de Claudio Monteverdi, Jan Dismas Zelenka et des chansons de la Renaissance de Clément Janequin et Claude Binchois. .

Eglise de Trambly Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 99 89 62 marie-faure@hotmail.fr

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English : Chorale Ephémère

L’événement Chorale Ephémère Trambly a été mis à jour le 2026-06-13 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III