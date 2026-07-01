Ciné Plein Air bourg Trambly

Informations pratiques

Trambly

Ciné Plein Air

bourg Cour de l’école Trambly Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le Foyer Rural de Trambly vous invite à une soirée pas comme les autres, sous un ciel étoilé ! Le Vendredi 24 juillet à 21h30 dans la Cour de l’école (bourg du village)

Projection du film L’enfant du désert. Synopsis tout public, parfait pour petits et grands !

Être en plein air apporte une toute autre dimension au film on quitte la salle obscure pour un moment magique sous les étoiles, entourés des bruits de la nuit et de la fraîcheur du soir. Une expérience unique à vivre en famille ou entre amis !

Le petit conseil de la soirée pensez à apporter vos coussins, plaids ou tapis pour vous installer confortablement dans l’herbe et profiter du film sans stress ! .

bourg Cour de l’école Trambly 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 92 36 46 foyer.rural.trambly71@gmail.com

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English :

L’événement Ciné Plein Air Trambly a été mis à jour le 2026-07-04 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III