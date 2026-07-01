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AGENDA · Trucy-l'Orgueilleux

CHORALE Éphémère rue de l’Eglise Trucy-l’Orgueilleux

dimanche 26 juillet 2026 · rue de l'Eglise · Trucy-l'Orgueilleux

CHORALE Éphémère rue de l’Eglise Trucy-l’Orgueilleux

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
rue de l'Eglise
Adresse
Eglise
Ville
58460 Trucy-l'Orgueilleux
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Trucy-l’Orgueilleux

CHORALE Éphémère

rue de l’Eglise Eglise Trucy-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Animée par Olivier Raymond. Entrée libre   .

rue de l’Eglise Eglise Trucy-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 94 

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English : CHORALE Éphémère

L’événement CHORALE Éphémère Trucy-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Clamecy Haut Nivernais