CHORALE Éphémère rue de l’Eglise Trucy-l’Orgueilleux

Informations pratiques

Trucy-l’Orgueilleux

CHORALE Éphémère

rue de l’Eglise Eglise Trucy-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Animée par Olivier Raymond. Entrée libre .

rue de l’Eglise Eglise Trucy-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 94

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English : CHORALE Éphémère

L’événement CHORALE Éphémère Trucy-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Clamecy Haut Nivernais