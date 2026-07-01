AGENDA · Trucy-l'Orgueilleux
CHORALE Éphémère rue de l’Eglise Trucy-l’Orgueilleux
dimanche 26 juillet 2026 · rue de l'Eglise · Trucy-l'Orgueilleux
Informations pratiques
Trucy-l’Orgueilleux
CHORALE Éphémère
rue de l’Eglise Eglise Trucy-l’Orgueilleux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Animée par Olivier Raymond. Entrée libre .
rue de l’Eglise Eglise Trucy-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CHORALE Éphémère
L’événement CHORALE Éphémère Trucy-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Clamecy Haut Nivernais