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Chorale et orchestre Cerdon

Chorale et orchestre Cerdon

Chorale et orchestre Cerdon vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 8 Impasse du Stade

Ville : 45620 Cerdon

Département : Loiret

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Cerdon

Chorale et orchestre

8 Impasse du Stade Cerdon Loiret

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Rendez-vous pour écouter la chorale de Cerdon sous la direction d’Alexia Charbonnier avec l’orchestre Sparkle Tornado.
Buvette et petite restauration sur place.
Sur réservation de préférence.   .

8 Impasse du Stade Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 34 80 51 

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English :

L’événement Chorale et orchestre Cerdon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SULLY-SUR-LOIRE

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