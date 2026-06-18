Chorale et orchestre Cerdon
Chorale et orchestre Cerdon vendredi 3 juillet 2026.
Cerdon
Chorale et orchestre
8 Impasse du Stade Cerdon Loiret
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Rendez-vous pour écouter la chorale de Cerdon sous la direction d’Alexia Charbonnier avec l’orchestre Sparkle Tornado.
Buvette et petite restauration sur place.
Sur réservation de préférence. .
8 Impasse du Stade Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 34 80 51
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English :
L’événement Chorale et orchestre Cerdon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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