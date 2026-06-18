Cerdon

Chorale et orchestre

8 Impasse du Stade Cerdon Loiret

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Rendez-vous pour écouter la chorale de Cerdon sous la direction d’Alexia Charbonnier avec l’orchestre Sparkle Tornado.

Buvette et petite restauration sur place.

Sur réservation de préférence. .

8 Impasse du Stade Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 34 80 51

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English :

L’événement Chorale et orchestre Cerdon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SULLY-SUR-LOIRE