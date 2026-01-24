Concert et ciné de plein air Cerdon

Concert et ciné de plein air

Concert puis ciné de plein air pour toute la famille !

Au programme

* 19h30 concert dans le cadre des Temps du Puits (programmation à venir)

* 22h ciné plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau .

Un film d’animation de Gints Zilbalodis. Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.

– Dans le cadre de la Saison Culturelle du Val de Sully En partenariat avec la commune de Cerdon – .

Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45

