Exposition artistique à la Biblio Cerdon
Exposition artistique à la Biblio Cerdon samedi 20 juin 2026.
Cerdon
Exposition artistique à la Biblio
2 Impasse du Stade Cerdon Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de la Fête de la Musique, Cerdon expose présente 2 artistes dont les oeuvres résonnent avec la musique: Sandrine Joffre avec ses grands cartons et Philippe Délépine avec ses photographies.
Dans une jolie maison à colombage qui accueillait autrefois la bibliothèque communale, une salle d’exposition a été aménagée avec de beaux éclairages naturels.
L’idée de la saison culturelle de Cerdon expose est d’accueillir des expositions associant deux artistes dont les œuvres utilisent des techniques différentes, dialoguent voire entrent en résonnance. .
2 Impasse du Stade Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
L’événement Exposition artistique à la Biblio Cerdon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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