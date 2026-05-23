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Exposition artistique à la Biblio Cerdon

Exposition artistique à la Biblio Cerdon

Exposition artistique à la Biblio Cerdon samedi 20 juin 2026.

Adresse : 2 Impasse du Stade

Ville : 45620 Cerdon

Département : Loiret

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Cerdon

Exposition artistique à la Biblio

2 Impasse du Stade Cerdon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

A l’occasion de la Fête de la Musique, Cerdon expose présente 2 artistes dont les oeuvres résonnent avec la musique: Sandrine Joffre avec ses grands cartons et Philippe Délépine avec ses photographies.
Dans une jolie maison à colombage qui accueillait autrefois la bibliothèque communale, une salle d’exposition a été aménagée avec de beaux éclairages naturels.
L’idée de la saison culturelle de Cerdon expose est d’accueillir des expositions associant deux artistes dont les œuvres utilisent des techniques différentes, dialoguent voire entrent en résonnance.   .

2 Impasse du Stade Cerdon 45620 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

L’événement Exposition artistique à la Biblio Cerdon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT SULLY-SUR-LOIRE

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