Chorale féminine, Château de Fiches, Verniolle

Informations pratiques

Chorale féminine Samedi 19 septembre, 16h30 Château de Fiches Ariège

Entrée libre. Participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Concert de l’ensemble vocal féminin Pluri’Elles, du conservatoire de l’Agglo Foix-Varilhes.

Château de Fiches Lieu-dit Fiches, 09340 Verniolle Verniolle 09340 Ariège Occitanie 06 70 07 35 83 http://www.chateaudefiches.com Au cœur d’un domaine de 50 ha de bois et de pâturages, cette ancienne demeure propose aux visiteurs de découvrir, outre sa vieille cuisine, sa bibliothèque et son escalier du XVe siècle, un salon au plafond peint, daté du XVIe siècle, représentant un bestiaire exceptionnel d’une quarantaine d’animaux. Les peintures du plafond d’un deuxième salon sont datées du XVIIe siècle. Route ou train jusqu’à Pamiers. Route de Pamiers à Verniolle. À Verniolle, prendre direction Saint-Félix de Rieutort D10.

ensemble vocal féminin « Pluri’Elles » du conservatoire de l’Agglo Foix Varilhes