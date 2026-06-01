Chorale Kanerien Lanveneg Église ND de Croas Batz Roscoff

Roscoff

Chorale Kanerien Lanveneg

Église ND de Croas Batz Place Lacaze Duthiers Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Concert de chants en breton.

La chorale KANERIEN LANVENEG, basée à Locmaria-Plouzané, est un groupe de 35 choristes et musiciens réunis en amitié pour le plaisir de chanter en breton sous la direction de Danielle Corre.

Libre participation au chapeau. .

Église ND de Croas Batz Place Lacaze Duthiers Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 26 29 14 00

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English :

L’événement Chorale Kanerien Lanveneg Roscoff a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX