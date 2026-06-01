Chorale Kanerien Lanveneg Église ND de Croas Batz Roscoff
Chorale Kanerien Lanveneg Église ND de Croas Batz Roscoff dimanche 28 juin 2026.
Roscoff
Chorale Kanerien Lanveneg
Église ND de Croas Batz Place Lacaze Duthiers Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Concert de chants en breton.
La chorale KANERIEN LANVENEG, basée à Locmaria-Plouzané, est un groupe de 35 choristes et musiciens réunis en amitié pour le plaisir de chanter en breton sous la direction de Danielle Corre.
Libre participation au chapeau. .
Église ND de Croas Batz Place Lacaze Duthiers Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 26 29 14 00
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English :
L’événement Chorale Kanerien Lanveneg Roscoff a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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