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Chorale Kanerien Lanveneg Église ND de Croas Batz Roscoff

Chorale Kanerien Lanveneg Église ND de Croas Batz Roscoff dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Église ND de Croas Batz

Adresse : Place Lacaze Duthiers

Ville : 29680 Roscoff

Département : Finistère

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Roscoff

Chorale Kanerien Lanveneg

Église ND de Croas Batz Place Lacaze Duthiers Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Concert de chants en breton.
La chorale KANERIEN LANVENEG, basée à Locmaria-Plouzané, est un groupe de 35 choristes et musiciens réunis en amitié pour le plaisir de chanter en breton sous la direction de Danielle Corre.
Libre participation au chapeau.   .

Église ND de Croas Batz Place Lacaze Duthiers Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 26 29 14 00 

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English :

L’événement Chorale Kanerien Lanveneg Roscoff a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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