Rencontre musicale autour du trio à cordes de Jean Cras Salle de conférences Roscoff vendredi 19 juin 2026.

Roscoff

Rencontre musicale autour du trio à cordes de Jean Cras

Salle de conférences Rue Albert de Mun Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Découvrez le répertoire de Jean Cras (1879-1932), officier de marine et compositeur, interprété et

commenté par un trio à cordes de l’Orchestre National de Bretagne.

Après une première rencontre musicale très appréciée en mai dernier, l’Orchestre National de Bretagne revient à la Station Biologique de Roscoff pour une nouvelle interprétation du trio à cordes de Jean Cras (violon, alto et violoncelle), une œuvre qui évoque avec poésie le monde maritime.

Le concert sera suivi d’un échange avec le compositeur Simone Tolomeo, accueilli en résidence à la Station Biologique de Roscoff Une belle opportunité de découvrir les liens entre création musicale contemporaine et recherche scientifique. .

Salle de conférences Rue Albert de Mun Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 29 23 23

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English :

L’événement Rencontre musicale autour du trio à cordes de Jean Cras Roscoff a été mis à jour le 2026-06-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX