Chorale Kilig, Château des ducs de Savoie, Chambéry

Informations pratiques

Chorale Kilig Dimanche 20 septembre, 14h00 Château des ducs de Savoie Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au détour d’un escalier, au sommet d’une tour, dans l’écrin de la Sainte-Chapelle ou sous la voûte des salles basses, l’ensemble vocal Kilig (en)chante votre dimanche après-midi au Château des ducs de Savoie en vous proposant quelques airs issus des quatre coins de la planète.

Kilig, c’est en Tagalog (langue des Philippines) le tout premier frisson d’une rencontre amoureuse, l’émotion d’un premier baiser, ces papillons dans le ventre qui naissent quand la nature éclot au printemps et que la lumière nous réchauffe.

Ce sont aussi 16 choristes et une cheffe de chœur nourris de cette énergie et enthousiastes de la partager à travers leur répertoire de chants du monde.

Château des ducs de Savoie Place du château, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 70 63 60 https://patrimoines.savoie.fr/ Le comte Amédée V de Savoie acquiert le château de Chambéry en 1295 et engage de nombreux travaux que ses successeurs poursuivront aux XIVe et XVe siècles : surélévation de la butte fortifiée, création de la porterie, de bâtiments résidentiels et administratifs et de quatre tours (grande tour disparue, tour Trésorerie, tour demi-ronde et tour des archives). Forteresse, résidence de Cour, le château est aussi le siège de l’administration domaniale (Trésor des chartes, Conseil résident, Chancellerie, Chambre des comptes). En 1408, le comte Amédée VIII, futur duc de Savoie, fait ériger une chapelle neuve qui abrite à la fin du XVe siècle le Saint-Suaire, prenant alors le nom de Sainte-Chapelle. Après l’incendie de 1532 puis l’occupation française du duché (1536-1559) le Saint-Suaire est transféré à Turin en 1578. Après le départ de la cour à Turin, nouvelle capitale des États de Savoie en 1563, le château conserve un rôle administratif et politique ; des embellissements et des aménagements sont entrepris entre le milieu du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle : façade de la Sainte-Chapelle, jardins et terrasses, Aile Royale… Mais plusieurs incendies marquent durablement l’édifice et il faut attendre le début du XIXe siècle pour que les appartements royaux et la Sainte-Chapelle soient restaurés. Lors de l’annexion de la Savoie à la France en 1860, le château est cédé au Département de la Savoie. Classé Monument historique en 1881, il est affecté en 1890 aux services du département et de la préfecture. Accès Place du Château par le portail près de la statue des frères De Maistre.

Au détour d’un escalier, au sommet d’une tour, dans l’écrin de la Sainte-Chapelle ou sous la voûte des salles basses, l’ensemble vocal Kilig (en)chante votre dimanche après-midi au Château des ducs …

© Kilig