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Chorale la chanterelle Langres

Chorale la chanterelle Langres

Chorale la chanterelle Langres dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Eglise notre-dame de Brevoines

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Chorale la chanterelle

Eglise notre-dame de Brevoines Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Organisé par l’association La Chanterelle
La Chanterelle existe depuis 1965 et fête donc les 60 ans de la chorale.
Concert proposé avec instrumentistes, ouvert à tous.
Tout public
Durée: 3h   .

Eglise notre-dame de Brevoines Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 9 82 24 69 68  lachanterelle.langres52@gmail.com

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English :

L’événement Chorale la chanterelle Langres a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne du Pays de Langres

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