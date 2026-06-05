Chorale la chanterelle Langres
Chorale la chanterelle Langres dimanche 7 juin 2026.
Langres
Chorale la chanterelle
Eglise notre-dame de Brevoines Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
Organisé par l’association La Chanterelle
La Chanterelle existe depuis 1965 et fête donc les 60 ans de la chorale.
Concert proposé avec instrumentistes, ouvert à tous.
Tout public
Durée: 3h .
Eglise notre-dame de Brevoines Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 9 82 24 69 68 lachanterelle.langres52@gmail.com
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English :
L’événement Chorale la chanterelle Langres a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne du Pays de Langres
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