Langres

Chorale la chanterelle

Eglise notre-dame de Brevoines Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Organisé par l’association La Chanterelle

La Chanterelle existe depuis 1965 et fête donc les 60 ans de la chorale.

Concert proposé avec instrumentistes, ouvert à tous.

Tout public

Durée: 3h .

Eglise notre-dame de Brevoines Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 9 82 24 69 68 lachanterelle.langres52@gmail.com

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English :

L’événement Chorale la chanterelle Langres a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne du Pays de Langres