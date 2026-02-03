Ateliers à l’attention du public scolaire, Le Jardin de Corlée, Langres
Ateliers à l’attention du public scolaire, Le Jardin de Corlée, Langres vendredi 5 juin 2026.
Ateliers à l’attention du public scolaire Vendredi 5 juin, 09h30, 14h30 Le Jardin de Corlée Haute-Marne
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00
1/ Jeu de piste autour de thème de l’entrelacement (référence aux charmes labellisés arbre remarquable) : travail de la paille, du lierre, de l’osier, etc…
2/ Dessin du jardin selon un angle de vue (cadrage).
Le Jardin de Corlée 4 rue de la Mairie 52200 Corlee Langres 52200 Corlée Haute-Marne Grand Est 0617925610 Le jardin de Corlée, ceint de murs en pierres sèches est celui de l’ancienne cure. Une vingtaine d’essences différentes d’arbres l’agrémente, dont quatre charmes séculaires, entrelacés, labellisés « Arbres Remarquables ». Quelques mosaïques apportent notes de couleurs et rêverie. Possibilité de stationnement.
Accès par la rue de la Mairie, ou par la rue de l’Eglise.
Accès PMR
1/ Jeu de piste autour de thème de l’entrelacement (référence aux charmes labellisés arbre remarquable) : travail de la paille, du lierre, de l’osier, etc…
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