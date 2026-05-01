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Ateliers créatifs enfants Langres

Ateliers créatifs enfants Langres

Ateliers créatifs enfants Langres samedi 23 mai 2026.

Adresse : Le Goût des Autres

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Ateliers créatifs enfants

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
Atelier avec Karin Meilhan
Sur place
Restauration ou plats à emporter
Collations en cours de journée   .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72  bonjour@legout-desautres.fr

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English :

L’événement Ateliers créatifs enfants Langres a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres

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