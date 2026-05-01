Concert Bach et l’Italie Langres
Concert Bach et l’Italie Langres samedi 23 mai 2026.
Langres
Concert Bach et l’Italie
Eglise Saint Martin Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
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Eglise Saint Martin Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 65 55 12 90
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English :
L’événement Concert Bach et l’Italie Langres a été mis à jour le 2026-05-11 par Antenne du Pays de Langres
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