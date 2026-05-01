Langres

Concert Bach et l’Italie

Eglise Saint Martin Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

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Eglise Saint Martin Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 65 55 12 90

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English :

L’événement Concert Bach et l’Italie Langres a été mis à jour le 2026-05-11 par Antenne du Pays de Langres