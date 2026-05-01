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Concert Bach et l’Italie Langres

Concert Bach et l’Italie Langres

Concert Bach et l’Italie Langres samedi 23 mai 2026.

Adresse : Eglise Saint Martin

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Concert Bach et l’Italie

Eglise Saint Martin Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
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Eglise Saint Martin Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 65 55 12 90 

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English :

L’événement Concert Bach et l’Italie Langres a été mis à jour le 2026-05-11 par Antenne du Pays de Langres

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