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Conférence À la recherche de Girault de Prangey Langres

Conférence À la recherche de Girault de Prangey Langres jeudi 21 mai 2026.

Adresse : Musée d'Art et d'Histoire

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Conférence À la recherche de Girault de Prangey

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Tout public
Par Claudio Santambrogio, artiste et chercheur indépendant. Il est surtout connu pour ses travaux sur la photographie. Ses recherches portent notamment sur Girault de Prangey.
Girault de Prangey s’est imposé comme l’un des plus brillants pionniers de la photographie, mais il était également voyageur, artiste, archéologue,
historien de l’art, architecte, horticulteur, membre de nombreuses sociétés scientifiques et maire d’un petit village rural.
Ses archives sont cependant dispersées et la complexité de son réseau relationnel
n’apparaît que progressivement. De nombreuses années de recherche dans les archives européennes, publiques et privées, ont permis de reconstituer une correspondance témoignant de la vivacité des relations intellectuelles entretenues avec d’illustres personnalités de son temps par ce personnage prodigieux
Gratuit   .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86  accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Conférence À la recherche de Girault de Prangey Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres

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