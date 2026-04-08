Conférence À la recherche de Girault de Prangey Langres
Conférence À la recherche de Girault de Prangey Langres jeudi 21 mai 2026.
Langres
Conférence À la recherche de Girault de Prangey
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Tout public
Par Claudio Santambrogio, artiste et chercheur indépendant. Il est surtout connu pour ses travaux sur la photographie. Ses recherches portent notamment sur Girault de Prangey.
Girault de Prangey s’est imposé comme l’un des plus brillants pionniers de la photographie, mais il était également voyageur, artiste, archéologue,
historien de l’art, architecte, horticulteur, membre de nombreuses sociétés scientifiques et maire d’un petit village rural.
Ses archives sont cependant dispersées et la complexité de son réseau relationnel
n’apparaît que progressivement. De nombreuses années de recherche dans les archives européennes, publiques et privées, ont permis de reconstituer une correspondance témoignant de la vivacité des relations intellectuelles entretenues avec d’illustres personnalités de son temps par ce personnage prodigieux
Gratuit .
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
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English :
L’événement Conférence À la recherche de Girault de Prangey Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres
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