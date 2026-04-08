Langres

Conférence À la recherche de Girault de Prangey

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Tout public

Par Claudio Santambrogio, artiste et chercheur indépendant. Il est surtout connu pour ses travaux sur la photographie. Ses recherches portent notamment sur Girault de Prangey.

Girault de Prangey s’est imposé comme l’un des plus brillants pionniers de la photographie, mais il était également voyageur, artiste, archéologue,

historien de l’art, architecte, horticulteur, membre de nombreuses sociétés scientifiques et maire d’un petit village rural.

Ses archives sont cependant dispersées et la complexité de son réseau relationnel

n’apparaît que progressivement. De nombreuses années de recherche dans les archives européennes, publiques et privées, ont permis de reconstituer une correspondance témoignant de la vivacité des relations intellectuelles entretenues avec d’illustres personnalités de son temps par ce personnage prodigieux

Gratuit .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Conférence À la recherche de Girault de Prangey Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres