Restitution de l’Étude sensible une journée pour se retrouver Langres
Restitution de l’Étude sensible une journée pour se retrouver Langres samedi 30 mai 2026.
Langres
Restitution de l’Étude sensible une journée pour se retrouver
Sur la Place Diderot Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
Après plusieurs semaines de rencontres à travers le Grand-Langres, une grande journée collective se prépare.
Habitants, associations, élus, artistes, curieux d’un jour ou de toujours cette invitation est pour toi.
Le 30 mai, nous nous retrouverons d’abord au coeur historique de Langres, avant de nous mettre en mouvement vers les Quartiers Neufs, puis vers un lieu tenu encore secret sur le territoire du Grand-Langres…
Au programme scènes théâtralisées, musique, surprises, grandes tablées, barbecue partagé, loto décalé, et mille occasions de discuter, rire, créer ensemble.
Une journée pour faire se croiser les villages et la ville, les générations, les énergies.
Une journée pour expérimenter, imaginer, participer.
Tout public
Gratuit .
Sur la Place Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 77 77
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English :
L’événement Restitution de l’Étude sensible une journée pour se retrouver Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres
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