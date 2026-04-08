Langres

Restitution de l’Étude sensible une journée pour se retrouver

Sur la Place Diderot Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

Après plusieurs semaines de rencontres à travers le Grand-Langres, une grande journée collective se prépare.

Habitants, associations, élus, artistes, curieux d’un jour ou de toujours cette invitation est pour toi.

Le 30 mai, nous nous retrouverons d’abord au coeur historique de Langres, avant de nous mettre en mouvement vers les Quartiers Neufs, puis vers un lieu tenu encore secret sur le territoire du Grand-Langres…

Au programme scènes théâtralisées, musique, surprises, grandes tablées, barbecue partagé, loto décalé, et mille occasions de discuter, rire, créer ensemble.

Une journée pour faire se croiser les villages et la ville, les générations, les énergies.

Une journée pour expérimenter, imaginer, participer.

Tout public

Gratuit .

Sur la Place Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 77 77

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English :

L’événement Restitution de l’Étude sensible une journée pour se retrouver Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres