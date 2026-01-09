Atelier créatif Carte pop-up Dans ma rue… Langres

Atelier créatif Carte pop-up Dans ma rue…

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Tout public

Viens réaliser ta propre carte pop-up en mixed-media, c’est -à-dire en utilisant des techniques différentes de collages, dessin ou peinture.

Pour les enfants à partir de 6 ans

Sans rendez-vous

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

