Atelier créatif Carte pop-up Dans ma rue… Langres

Atelier créatif Carte pop-up Dans ma rue…
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Entrée libre
2026-02-17
Tout public
Viens réaliser ta propre carte pop-up en mixed-media, c’est -à-dire en utilisant des techniques différentes de collages, dessin ou peinture.
Pour les enfants à partir de 6 ans
Sans rendez-vous
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
