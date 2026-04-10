Langres

Concert Gainsbarre Expérience

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Tout public

Invités d’honneur:

Nathalie et Philippe Petrucciani

Revivez le concert légendaire de 1985 au Casino de Paris

au profit de l’association Vaincre les maladies Lysosomales

Ouverture des portes à 20h. .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Concert Gainsbarre Expérience Langres a été mis à jour le 2026-04-14 par Antenne du Pays de Langres