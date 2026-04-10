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Concert Gainsbarre Expérience Langres

Concert Gainsbarre Expérience Langres

Concert Gainsbarre Expérience Langres vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Théâtre Michel-Humbert

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : 22 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Langres

Concert Gainsbarre Expérience

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Tout public
Invités d’honneur:
Nathalie et Philippe Petrucciani
Revivez le concert légendaire de 1985 au Casino de Paris
au profit de l’association Vaincre les maladies Lysosomales
Ouverture des portes à 20h.   .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement Concert Gainsbarre Expérience Langres a été mis à jour le 2026-04-14 par Antenne du Pays de Langres

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