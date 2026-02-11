Repas musicaux

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Tout public

Avec des artistes locaux

Ame 8 Guitare et voix .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 7 72 41 68 00 bonjour@legout-desautres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas musicaux Langres a été mis à jour le 2026-02-06 par Antenne du Pays de Langres