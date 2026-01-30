MARATHON TOP GUN, Le New Vox, Langres

MARATHON TOP GUN Mercredi 13 mai, 18h45 Le New Vox Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:45:00+02:00 – 2026-05-13T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:45:00+02:00 – 2026-05-13T21:45:00+02:00

MARATHON TOP GUN

Le New Vox 15, rue Grand Bie, Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/?EMS0047#home »}]

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