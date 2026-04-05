Le Pays de Langres en 1900 Langres
Le Pays de Langres en 1900 Langres mercredi 3 juin 2026.
Langres
Le Pays de Langres en 1900
Maison Renaissance Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-06-03
Tout public
Le Pays de Langres en 1900 est une animation proposant d’explorer une sé- lection de communes du territoire qui recèlent quelques beaux témoignages patrimoniaux (calvaires, fontaines, la- voirs, jardins, monuments aux Morts, mairies, écoles, églises, chapelles, cures, moulins, fermes, maisons de maître, manoirs, châteaux…). Pour chaque commune le projet propose une exposition dans l’espace public, acces- sible en permanence, ainsi que des vi- sites-flash coup de cœur d’une du- rée de 30 minutes pour approfondir la découverte d’un monument, d’une rue ou d’un parcours.
L’exposition en place à la Maison Re- naissance de Langres donne un avant- goût de ce que vous pourrez découvrir à Coiffy-le-Bas, Courcelles-en-Mon- tagne, Val d’Esnoms, Saints-Geosmes, Villegusien-le-Lac, Aujeurres, Champ- sevraine et Vicq. De quoi vous mettre l’eau à la bouche ! .
Maison Renaissance Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 20 patrimoine@langres.fr
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English :
L’événement Le Pays de Langres en 1900 Langres a été mis à jour le 2026-04-05 par Antenne du Pays de Langres
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