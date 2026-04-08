Langres

Concert pour solistes, choeur et orchestre

Église Saint-Martin Langres Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Bach et l’Italie, de l’ombre à la lumière

Organisé par l’Ensemble Vocal Montéclair

À première vue, rien ne semble plus éloigné de la ferveur italienne baroque que la piété luthérienne de Jean-Sébastien Bach… Et pourtant, en sommes-nous si certains ?

Les musiques d’une grande profondeur d’un Alessandro Scarlatti ou d’un Antonio

Lotti présentent des harmonies doloristes inégalées alors que la vocalité virtuose des motets de Bach, pourtant composés sur des textes funèbres pour la plupart, nous emporte dans une énergie communicative.

Ce programme nous invite à des allers-retours entre les deux pays, les deux cultures, les deux fois. Accompagné par cinq musiciens professionnels (violone, théorbe, violoncelle, clavecin et orgue), et quatre solistes, l’Ensemble Vocal Montéclair sera dirigé par

Benoît Damant.

Tout public

Durée 1h30 .

Église Saint-Martin Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 66 93

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English :

L’événement Concert pour solistes, choeur et orchestre Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres