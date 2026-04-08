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Concert pour solistes, choeur et orchestre Langres

Concert pour solistes, choeur et orchestre Langres samedi 23 mai 2026.

Adresse : Église Saint-Martin

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 18 18 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Langres

Concert pour solistes, choeur et orchestre

Église Saint-Martin Langres Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
Bach et l’Italie, de l’ombre à la lumière
Organisé par l’Ensemble Vocal Montéclair
À première vue, rien ne semble plus éloigné de la ferveur italienne baroque que la piété luthérienne de Jean-Sébastien Bach… Et pourtant, en sommes-nous si certains ?
Les musiques d’une grande profondeur d’un Alessandro Scarlatti ou d’un Antonio
Lotti présentent des harmonies doloristes inégalées alors que la vocalité virtuose des motets de Bach, pourtant composés sur des textes funèbres pour la plupart, nous emporte dans une énergie communicative.
Ce programme nous invite à des allers-retours entre les deux pays, les deux cultures, les deux fois. Accompagné par cinq musiciens professionnels (violone, théorbe, violoncelle, clavecin et orgue), et quatre solistes, l’Ensemble Vocal Montéclair sera dirigé par
Benoît Damant.
Tout public
Durée 1h30   .

Église Saint-Martin Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 66 93 

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English :

L’événement Concert pour solistes, choeur et orchestre Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres

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