Concert pour solistes, choeur et orchestre Langres
Concert pour solistes, choeur et orchestre Langres samedi 23 mai 2026.
Langres
Concert pour solistes, choeur et orchestre
Église Saint-Martin Langres Haute-Marne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Bach et l’Italie, de l’ombre à la lumière
Organisé par l’Ensemble Vocal Montéclair
À première vue, rien ne semble plus éloigné de la ferveur italienne baroque que la piété luthérienne de Jean-Sébastien Bach… Et pourtant, en sommes-nous si certains ?
Les musiques d’une grande profondeur d’un Alessandro Scarlatti ou d’un Antonio
Lotti présentent des harmonies doloristes inégalées alors que la vocalité virtuose des motets de Bach, pourtant composés sur des textes funèbres pour la plupart, nous emporte dans une énergie communicative.
Ce programme nous invite à des allers-retours entre les deux pays, les deux cultures, les deux fois. Accompagné par cinq musiciens professionnels (violone, théorbe, violoncelle, clavecin et orgue), et quatre solistes, l’Ensemble Vocal Montéclair sera dirigé par
Benoît Damant.
Tout public
Durée 1h30 .
Église Saint-Martin Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 66 93
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English :
L’événement Concert pour solistes, choeur et orchestre Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres
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