Nuit Européenne des Musées Langres
Nuit Européenne des Musées Langres samedi 23 mai 2026.
Langres
Nuit Européenne des Musées
Maison des Lumières Denis Diderot, Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Comme chaque année pour la Nuit des musées, les musées de Langres vous proposent de découvrir leurs collections de manière ludique à travers des visites décalées et originales. Le Musée d’Art et d’Histoire est ouvert jusqu’à minuit.
Attention la Maison des Lumières Denis Diderot sera ouverte en visite libre uniquement jusqu’à 21h30. .
Maison des Lumières Denis Diderot, Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
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English :
L’événement Nuit Européenne des Musées Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres
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