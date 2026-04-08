Langres

Nuit Européenne des Musées

Maison des Lumières Denis Diderot, Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Comme chaque année pour la Nuit des musées, les musées de Langres vous proposent de découvrir leurs collections de manière ludique à travers des visites décalées et originales. Le Musée d’Art et d’Histoire est ouvert jusqu’à minuit.

Attention la Maison des Lumières Denis Diderot sera ouverte en visite libre uniquement jusqu’à 21h30. .

Maison des Lumières Denis Diderot, Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Nuit Européenne des Musées Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres