Langres

Nuit Européenne des Musées Invitation à l’association L’Ordre des Remparts

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

L’association L’Ordre des Remparts sera présente au Musée d’Art et d’Histoire pour vous proposer une soirée ludique et vous faire découvrir les œuvres autrement. Au programme, initiations au jeu de rôle ou visite-enquête…

Venez vous amuser au musée, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Nuit Européenne des Musées Invitation à l’association L’Ordre des Remparts Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres