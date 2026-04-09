Restitution de Projet éducatif Langres
Restitution de Projet éducatif Langres lundi 1 juin 2026.
Langres
Restitution de Projet éducatif
Maison des Lumières Denis Diderot (salle Colson) Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-01
Tout public
Projet fédérateur d’éducation artistique et culturelle autour du livre
Dans le cadre d’un Projet fédérateur d’éducation artistique et culturelle (PFEAC) piloté par les musées de Langres et les services de l’Éducation Nationale, les élèves de cinq classes de la circonscription et de Nogent ont travaillé toute l’année autour du livre et de l’illustration avec les musées et la médiathèque de Langres, l’association L’Autre Moitié du ciel ainsi que l’illustratrice Marion Sonet.
Ce projet a été monté grâce aux financements de la DRAC Grand-Est, du Rectorat de Reims et de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale.
Gratuit
Aux heures d’ouverture du musée de mardi à dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, lundi fermé .
Maison des Lumières Denis Diderot (salle Colson) Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Restitution de Projet éducatif Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
- Rencontre avec Isabelle Picard Langres 27 avril 2026
- Atelier Jeune Public Crée ta carte pop-up Langres 29 avril 2026
- C’EST TA VIE Langres 29 avril 2026
- Exposition Bernard Lecomte Langres 1 mai 2026
- DE LANGRES A NOGENT Langres Haute-Marne 1 mai 2026