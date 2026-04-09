Langres

Restitution de Projet éducatif

Maison des Lumières Denis Diderot (salle Colson) Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

Tout public

Projet fédérateur d’éducation artistique et culturelle autour du livre

Dans le cadre d’un Projet fédérateur d’éducation artistique et culturelle (PFEAC) piloté par les musées de Langres et les services de l’Éducation Nationale, les élèves de cinq classes de la circonscription et de Nogent ont travaillé toute l’année autour du livre et de l’illustration avec les musées et la médiathèque de Langres, l’association L’Autre Moitié du ciel ainsi que l’illustratrice Marion Sonet.

Ce projet a été monté grâce aux financements de la DRAC Grand-Est, du Rectorat de Reims et de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale.

Gratuit

Aux heures d’ouverture du musée de mardi à dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, lundi fermé .

Maison des Lumières Denis Diderot (salle Colson) Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Restitution de Projet éducatif Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres