Permanence Numérique questions/réponses Langres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24

Tout public

Vous avez des questions ? Vous ne savez pas comment faire une recherche sur Internet ou envoyer un message ? Votre ordinateur vous résiste? Venez avec vos interrogations et vos problèmes; un conseiller numérique est à votre disposition sur une plage de deux heures pour vous aider.

Tout public

Sans rendez-vous

Gratuit .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

