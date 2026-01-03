YIN Langres
YIN
Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Tout public
Jonglage et Danse devriche
par la Cie Monad
Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
