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Nuit Européenne des Musées Visite guidée à la lampe de poche Langres

Nuit Européenne des Musées Visite guidée à la lampe de poche Langres samedi 23 mai 2026.

Adresse : Maison des Lumières Denis Diderot

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Nuit Européenne des Musées Visite guidée à la lampe de poche

Maison des Lumières Denis Diderot Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
Pour cette Nuit des musées, venez explorer la Maison des Lumières à la nuit tombée. En compagnie d’un médiateur du musée, venez découvrir les collections de manière insolite et inattendue.
Réservation obligatoire
Gratuit   .

Maison des Lumières Denis Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86  accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Nuit Européenne des Musées Visite guidée à la lampe de poche Langres a été mis à jour le 2026-04-11 par Antenne du Pays de Langres

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