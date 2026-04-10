Langres

Nuit Européenne des Musées Visite guidée à la lampe de poche

Maison des Lumières Denis Diderot Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Pour cette Nuit des musées, venez explorer la Maison des Lumières à la nuit tombée. En compagnie d’un médiateur du musée, venez découvrir les collections de manière insolite et inattendue.

Réservation obligatoire

Gratuit .

Maison des Lumières Denis Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Nuit Européenne des Musées Visite guidée à la lampe de poche Langres a été mis à jour le 2026-04-11 par Antenne du Pays de Langres