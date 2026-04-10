Nuit Européenne des Musées Visite guidée à la lampe de poche Langres
Nuit Européenne des Musées Visite guidée à la lampe de poche Langres samedi 23 mai 2026.
Langres
Nuit Européenne des Musées Visite guidée à la lampe de poche
Maison des Lumières Denis Diderot Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Pour cette Nuit des musées, venez explorer la Maison des Lumières à la nuit tombée. En compagnie d’un médiateur du musée, venez découvrir les collections de manière insolite et inattendue.
Réservation obligatoire
Gratuit .
Maison des Lumières Denis Diderot Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
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English :
L’événement Nuit Européenne des Musées Visite guidée à la lampe de poche Langres a été mis à jour le 2026-04-11 par Antenne du Pays de Langres
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