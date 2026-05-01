Visites spéciales Fête des Mères Langres
Visites spéciales Fête des Mères Langres samedi 30 mai 2026.
Langres
Visites spéciales Fête des Mères
Office de Tourisme de Langres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Tout public
La Fête des Mères approche… Partagez un moment convivial avec votre maman !
Départ de la visite depuis l’office de tourisme de Langres.
À l’occasion de la Fête des Mères, l’Agence d’attractivité de la Haute-Marne propose une visite guidée spéciale à partager en famille, dans les centres historiques de Langres.
Un guide-conférencier vous invite à découvrir, aux dédales des rues et des ruelles et au fil des remparts et de la cité fortifiée de Langres…
Pour prolonger ce moment de partage, une boisson locale sera offerte à l’issue de chaque visite.
Réservations obligatoires auprès de l’Office de tourisme ou en ligne. .
Office de Tourisme de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr
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English :
L’événement Visites spéciales Fête des Mères Langres a été mis à jour le 2026-05-21 par Antenne du Pays de Langres
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