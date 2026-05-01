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Visites spéciales Fête des Mères Langres

Visites spéciales Fête des Mères Langres

Visites spéciales Fête des Mères Langres samedi 30 mai 2026.

Adresse : Office de Tourisme de Langres

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 0 0 Tarif réduit Tarif réduit

Langres

Visites spéciales Fête des Mères

Office de Tourisme de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Tout public
La Fête des Mères approche… Partagez un moment convivial avec votre maman !

Départ de la visite depuis l’office de tourisme de Langres.

À l’occasion de la Fête des Mères, l’Agence d’attractivité de la Haute-Marne propose une visite guidée spéciale à partager en famille, dans les centres historiques de Langres.

Un guide-conférencier vous invite à découvrir, aux dédales des rues et des ruelles et au fil des remparts et de la cité fortifiée de Langres…

Pour prolonger ce moment de partage, une boisson locale sera offerte à l’issue de chaque visite.

Réservations obligatoires auprès de l’Office de tourisme ou en ligne.   .

Office de Tourisme de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67  langres@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visites spéciales Fête des Mères Langres a été mis à jour le 2026-05-21 par Antenne du Pays de Langres

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