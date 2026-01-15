Cirta brûle les planches Langres

Cirta brûle les planches

Théâtre Michel Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Tout public

3 spectacles à découvrir:

– à 10h00 Saperlipop Par la Cie Non Négociable, Clown, très jeune public

– à 18h00 C’est un beau jour par la Cie Super-Super, Clown, tragi-comique

– à 20h30 Romeo + Juliette + Rose par la Cie C’est pas grave, Duo Cownesque

Du Clown à Shakespeare, il n’y a qu’un pas ! .

Théâtre Michel Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 76 26 81 04 cie.cirta.langres@gmail.com

