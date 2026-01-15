Cirta brûle les planches Langres
Cirta brûle les planches Langres samedi 31 janvier 2026.
Cirta brûle les planches
Théâtre Michel Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-01-31
2026-01-31
Tout public
3 spectacles à découvrir:
– à 10h00 Saperlipop Par la Cie Non Négociable, Clown, très jeune public
– à 18h00 C’est un beau jour par la Cie Super-Super, Clown, tragi-comique
– à 20h30 Romeo + Juliette + Rose par la Cie C’est pas grave, Duo Cownesque
Du Clown à Shakespeare, il n’y a qu’un pas ! .
Théâtre Michel Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 76 26 81 04 cie.cirta.langres@gmail.com
English :
