RIVIÈRES…

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Tout public

Théâtre

par la Cie Prune

Dès 2 ans

Tout au long de la journée, 3 représentations vous sont proposées à 10h30, 14h30 et 18h30. .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement RIVIÈRES… Langres a été mis à jour le 2025-08-18 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne