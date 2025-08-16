RIVIÈRES… Langres
RIVIÈRES… Langres mercredi 20 mai 2026.
Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
2026-05-20
Tout public
Théâtre
par la Cie Prune
Dès 2 ans
Tout au long de la journée, 3 représentations vous sont proposées à 10h30, 14h30 et 18h30. .
Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
