Ateliers créatifs adultes Langres
Ateliers créatifs adultes Langres jeudi 21 mai 2026.
Langres
Ateliers créatifs adultes
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-21
Tout public
Atelier avec Karin Meilhan
Sur place
Restauration ou plats à emporter
Collations en cours de journée .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72 bonjour@legout-desautres.fr
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English :
L’événement Ateliers créatifs adultes Langres a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres
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