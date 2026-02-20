Langres

FESTIVAL RUE CIRTA

Cour Jean-Duvet Langres Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Tout public

Le Festival Rue CIRTA revient pour sa 6ème édition les 3 et 4 juillet 2026 avec au programme des spectacles et des concerts.

Réservations conseillées (tel ou mail)

Buvette et Petite restauration

Repli au théâtre en cas de pluie .

Cour Jean-Duvet Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 76 26 81 04 cie.cirta.langres@gmail.com

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English :

L’événement FESTIVAL RUE CIRTA Langres a été mis à jour le 2026-06-06 par Antenne du Pays de Langres