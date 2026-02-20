FESTIVAL RUE CIRTA Langres
FESTIVAL RUE CIRTA Langres vendredi 3 juillet 2026.
Langres
FESTIVAL RUE CIRTA
Cour Jean-Duvet Langres Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Tout public
Le Festival Rue CIRTA revient pour sa 6ème édition les 3 et 4 juillet 2026 avec au programme des spectacles et des concerts.
Réservations conseillées (tel ou mail)
Buvette et Petite restauration
Repli au théâtre en cas de pluie .
Cour Jean-Duvet Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 76 26 81 04 cie.cirta.langres@gmail.com
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English :
L’événement FESTIVAL RUE CIRTA Langres a été mis à jour le 2026-06-06 par Antenne du Pays de Langres
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