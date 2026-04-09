Journées Européennes de l’Archéologie Langres
Journées Européennes de l’Archéologie Langres samedi 13 juin 2026.
Langres
Journées Européennes de l’Archéologie
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, venez observer et comprendre comment le cuir et le silex étaient travaillés au Néolithique. Vous pourrez également fabriquer un bracelet en cuir comme à cette époque.
Gratuit .
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
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English :
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres
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