SPECTACLES DE RUE Langres

Cloître de la cathédrale et Cour de l’école Jean-Duvet Langres Haute-Marne
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
2026-06-13
Tout public
Les 13 et 14 juin 2026, le week-end arts de la rue prendra une autre forme, puisqu’il sera couplé avec la Fête de la Citadelle le samedi. La programmation sera dévoilée ultérieurement, mais nous pouvons déjà dévoiler que nous y retrouverons un fil rouge autour de l’Afrique
Cloître de la cathédrale et Cour de l’école Jean-Duvet Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr
