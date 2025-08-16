SPECTACLES DE RUE Langres

SPECTACLES DE RUE

Cloître de la cathédrale et Cour de l’école Jean-Duvet Langres Haute-Marne

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Tout public

Les 13 et 14 juin 2026, le week-end arts de la rue prendra une autre forme, puisqu’il sera couplé avec la Fête de la Citadelle le samedi. La programmation sera dévoilée ultérieurement, mais nous pouvons déjà dévoiler que nous y retrouverons un fil rouge autour de l’Afrique

Cloître de la cathédrale et Cour de l’école Jean-Duvet Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 60 34 accueil.spectacles.associations@langres.fr

