Langres

Visite thématique à Langres Les incendies à Langres, une ville face aux flammes

Office de Tourisme de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-06-13 2026-10-31

Tout public

À Langres, le feu n’a pas seulement détruit il a façonné, transformé et parfois même rapproché ses habitants. Du retentissement du tocsin aux sirènes d’aujourd’hui, partez à la découverte de ces instants où tout bascule, entre croyances d’autrefois et progrès des secours. De la caserne actuelle aux anciens emplacements qu’ont occupés les pompiers, suivez l’évolution de la lutte contre l’incendie à travers la ville. Découvrez également du matériel ancien, témoins concrets des moyens déployés autrefois pour faire face aux flammes. Au fil des rues et des monuments emblématiques, hôtel de ville, théâtre, cathédrale, magasin Favre et Rosier… revivez les grands sinistres à travers anecdotes et récits enflammés ! .

Office de Tourisme de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Visite thématique à Langres Les incendies à Langres, une ville face aux flammes Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne