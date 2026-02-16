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Conférence Histoire de la Maison-Dieu, du prieuré et de la commanderie de Mormant Langres

Conférence Histoire de la Maison-Dieu, du prieuré et de la commanderie de Mormant Langres

Conférence Histoire de la Maison-Dieu, du prieuré et de la commanderie de Mormant Langres vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Eglise de Brevoines

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Conférence Histoire de la Maison-Dieu, du prieuré et de la commanderie de Mormant

Eglise de Brevoines Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Tout public
Animée par Alain Catherinet, Historien Vice Président de l’association
Présentation de la souscription via la Fondation du Patrimoine   .

Eglise de Brevoines Langres 52200 Haute-Marne Grand Est   mormant52@hotmail.com

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English :

L’événement Conférence Histoire de la Maison-Dieu, du prieuré et de la commanderie de Mormant Langres a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres

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