Langres

Conférence Histoire de la Maison-Dieu, du prieuré et de la commanderie de Mormant

Eglise de Brevoines Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Tout public

Animée par Alain Catherinet, Historien Vice Président de l’association

Présentation de la souscription via la Fondation du Patrimoine .

Eglise de Brevoines Langres 52200 Haute-Marne Grand Est mormant52@hotmail.com

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English :

L’événement Conférence Histoire de la Maison-Dieu, du prieuré et de la commanderie de Mormant Langres a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres