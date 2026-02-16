Conférence Histoire de la Maison-Dieu, du prieuré et de la commanderie de Mormant Langres
Conférence Histoire de la Maison-Dieu, du prieuré et de la commanderie de Mormant Langres vendredi 12 juin 2026.
Langres
Conférence Histoire de la Maison-Dieu, du prieuré et de la commanderie de Mormant
Eglise de Brevoines Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Tout public
Animée par Alain Catherinet, Historien Vice Président de l’association
Présentation de la souscription via la Fondation du Patrimoine .
Eglise de Brevoines Langres 52200 Haute-Marne Grand Est mormant52@hotmail.com
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English :
L’événement Conférence Histoire de la Maison-Dieu, du prieuré et de la commanderie de Mormant Langres a été mis à jour le 2026-05-05 par Antenne du Pays de Langres
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