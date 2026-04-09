Langres

Conférence Les actus du service Patrimoine et Inventaire -Décrypter les caves

Caves Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Situé au 6 ruelle de la Trésorerie, ce bâtiment communal accueille aujourd’hui les associations langroises. Derrière son apparence discrète se cache pourtant une histoire pluriséculaire ancienne maison canoniale, puis école, hôpital militaire… l’édifice a connu de multiples usages mentionnés par les archives, mais les quatre caves qu’il renferme conservent les traces éloquentes d’un passé encore plus lointain. À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, et pour la première fois, le service Patrimoine et Inventaire de la Ville de Langres vous invite à franchir les portes de ce lieu méconnu pour en découvrir l’histoire insoupçonnée.

Visites flash par groupes de 15 personnes.

Sans réservation .

Caves Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 33 07 patrimoine-inventaire@langres.fr

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English :

L’événement Conférence Les actus du service Patrimoine et Inventaire -Décrypter les caves Langres a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne du Pays de Langres