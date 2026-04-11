Langres

Atelier Jeune Public Crée ta carte pop-up

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Tout public

Les enfants découvrent quelques peintures de paysage. Un dialogue s’installe pour parler des couleurs, du relief, de la perspective. En atelier, les enfants réalisent une carte pop-up (une carte en relief) en s’inspirant de ce qu’ils ont vu durant la visite.

Pour les 7-11 ans de 14h à 15h30

Pour les 4-6 ans de 16h15 à 17h15

Réservation obligatoire .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Atelier Jeune Public Crée ta carte pop-up Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres