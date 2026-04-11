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Atelier Jeune Public Crée ta carte pop-up Langres

Atelier Jeune Public Crée ta carte pop-up Langres

Atelier Jeune Public Crée ta carte pop-up Langres mercredi 29 avril 2026.

Adresse : Musée d'Art et d'Histoire

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Langres

Atelier Jeune Public Crée ta carte pop-up

Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Tout public
Les enfants découvrent quelques peintures de paysage. Un dialogue s’installe pour parler des couleurs, du relief, de la perspective. En atelier, les enfants réalisent une carte pop-up (une carte en relief) en s’inspirant de ce qu’ils ont vu durant la visite.
Pour les 7-11 ans de 14h à 15h30
Pour les 4-6 ans de 16h15 à 17h15
Réservation obligatoire   .

Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86  accueil.musees@langres.fr

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English :

L’événement Atelier Jeune Public Crée ta carte pop-up Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres

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