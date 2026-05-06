Lecture fruitées, lectures d’été Des albums à déguster Langres mardi 28 juillet 2026.

Langres

Lecture fruitées, lectures d’été Des albums à déguster

Jardin à l’arrière de la Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Tout public

Chaque lecture proposée se rapproche à un fruit que l’on pourra gouter à la fin de la séance.

En famile, à partir de 5 ans.

Gratuit .

Jardin à l’arrière de la Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

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English :

L’événement Lecture fruitées, lectures d’été Des albums à déguster Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres