Informations pratiques

Langres

Cinéma plein air

Espaces des pargolas Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Tout public

Installez votre transat, sortez la couverture et préparez-vous à vivre une expérience ciné exceptionnelle !

Au programme des animations pour petits et grands, un bon film, une restauration sucrée sur place…de quoi ne pas s’ennuyer ! .

Espaces des pargolas Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 77 90

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English :

L’événement Cinéma plein air Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres