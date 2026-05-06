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AGENDA · Langres

Cinéma plein air Langres

mercredi 29 juillet 2026 · Langres

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Adresse
Espaces des pargolas
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Cinéma plein air

Espaces des pargolas Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Tout public
Installez votre transat, sortez la couverture et préparez-vous à vivre une expérience ciné exceptionnelle !
Au programme des animations pour petits et grands, un bon film, une restauration sucrée sur place…de quoi ne pas s’ennuyer !   .

Espaces des pargolas Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 77 90 

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English :

L’événement Cinéma plein air Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres

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