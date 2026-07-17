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Ciné Plein Air : « La bataille De Gaulle : L’âge de Fer », Le New Vox, Langres

lundi 27 juillet 2026 · Le New Vox · Langres

Ciné Plein Air : « La bataille De Gaulle : L’âge de Fer », Le New Vox, Langres

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Le New Vox
Adresse
15, rue Grand Bie, Langres
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne

Ciné Plein Air : « La bataille De Gaulle : L’âge de Fer » Lundi 27 juillet, 21h30 Le New Vox Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T21:30:00+02:00 – 2026-07-28T00:30:00+02:00
Fin : 2026-07-27T21:30:00+02:00 – 2026-07-28T00:30:00+02:00

Ciné Plein Air : « La bataille De Gaulle : L’âge de Fer »

Le New Vox 15, rue Grand Bie, Langres Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/?EMS0047#home »}]
Ciné plein air

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