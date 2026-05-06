Langres

Café éphémère

Tour Saint Jean Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-20

Tout public

Café éphémère et expositions

– histoire du pigeonnier militaire;

– Langres à la croisée des chemins de pèlerinage (Compostelle, Francigena, Schengen);

– importance historique et architectureale de l’Evêque à Langres;

– les 40 ans des Hallebardioers; Le confrérie des Taste-Fromages.

Exposante sur le travail de dentelle .

Tour Saint Jean Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 88 21 87 chatel.b@free.fr

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English :

L’événement Café éphémère Langres a été mis à jour le 2026-06-19 par Antenne du Pays de Langres