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Café éphémère Langres

Café éphémère Langres lundi 20 juillet 2026.

Adresse
Tour Saint Jean
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Café éphémère

Tour Saint Jean Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-20

Tout public
Café éphémère et expositions
– histoire du pigeonnier militaire;
– Langres à la croisée des chemins de pèlerinage (Compostelle, Francigena, Schengen);
– importance historique et architectureale de l’Evêque à Langres;
– les 40 ans des Hallebardioers; Le confrérie des Taste-Fromages.
Exposante sur le travail de dentelle   .

Tour Saint Jean Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 88 21 87  chatel.b@free.fr

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English :

L’événement Café éphémère Langres a été mis à jour le 2026-06-19 par Antenne du Pays de Langres

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